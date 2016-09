Charleroi: Près de 50 % des jardiniers sont en maladie

Charleroi-Centre

La ville de Charleroi et ses quinze communes comptent 1,3 million de mètres carrés de pelouses. On y dénombre 630.000 parterres de fleurs, 36.000 mètres de haies et 22.000 arbres, hors parc de Marcinelle. Ces espaces verts doivent être entretenus régulièrement. Les tontes, taillages et autres opérations d’élagage incombent aux jardiniers de la division de l’écologie urbaine.

Depuis plusieurs mois, les chefs d’équipe doivent cependant faire avec les moyens humains à leur disposition. Les différents services jardinage font face à une pénurie de main-d’œuvre. Didier Devilers est le responsable du service pour les communes de Couillet, Marcinelle et Mont-sur-Marchienne. "Sur le papier, je devrais avoir 22 hommes à disposition. En réalité, je n’en ai que la moitié. Et sur les onze, j’en décompte deux qui ne manient pas les machines", dénonce-t-il. "L’absentéisme est un gros problème. Les hommes sont malades ou blessés et ils ne peuvent être remplacés." Ceux qui restent vieillissent et deviennent moins endurants.

Le service aurait bien besoin de sang neuf. Ce n’est pourtant pas aussi simple que ça. "Les cinq secteurs de la division de l’écologie urbaine sont touchés par cette problématique, à des degrés divers", reconnaît l’échevin compétent Cyprien Devilers. "La ville de Charleroi est sous plan de gestion et les dépenses sont donc contrôlées. Il n’est pas possible d’engager pour le moment."

Les postes de jardinage sont occupés par du personnel qualifié. La division de l’écologie urbaine reçoit régulièrement des candidatures, mais la ville ne peut leur offrir grand-chose. "S’ils sont engagés, ils reçoivent un contrat précaire."

Le service utilise aussi un matériel vieillissant. De plus en plus de véhicules et de machines tombent en panne. "Il faudra bientôt investir dans le petit matériel", ajoute l’échevin. Un marché sera prochainement lancé pour l’achat de matériel de désherbage mécanique. Les hommes doivent trouver des alternatives aux produits désherbants chimiques, comme l’impose la réglementation européenne.