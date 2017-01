Comme chaque année, cinq zones de police de l’arrondissement judiciaire de Charleroi et de Namur avaient allié leurs forces pour sécuriser au mieux les commerces durant la période des fêtes et le début des soldes. L’opération Vigilance permet ainsi de mobiliser des équipes spécialement dédiées à cette tâche et immédiatement disponibles en cas d’alerte. "Elles sont aussi renforcées par la présence de l’hélicoptère, quand la météo le permet", explique le commissaire Eric De Brabander, de la zone de police Châtelet-Aiseau-Farciennes. "Celui-ci est d’ailleurs intervenu de façon spectaculaire en atterrissant à Roux pour sauver une personne qui cherchait à se jeter dans le canal".

Mais malgré ce renforcement de la sécurisation et la présence de militaires dans les rues, les vols à main armée dans les commerces et grands magasins ont explosé dans la région.

Au total, 27 braquages ont été commis, dont 21 rien que sur la zone de Charleroi. Gilly fut la plus touchée puisque cinq braquages y ont été commis. "Ils sont sans doute l’œuvre d’une même bande", explique David Quinaux, porte-parole de la police locale de Charleroi.

Aucun vol à main armée n’a été enregistré par la ZP Samsom (Sambreville-Sombreffe) qui a pu se montrer disponible pour les zones voisines. Germinalt (Gerpinnes - Ham-sur-Heure - Thuin) n’en a comptabilisé qu’un seul et Brunau (Fleurus - Pont-à-Celles - Les Bons Villers) a fait face à l’attaque d’un café et d’une station-service. "De notre côté, nous avons pu interpeller l’auteur d’un braquage sur une pharmacie. Mais nous avons aussi déploré le hold-up du Lidl de Châtelineau et celui de la pompe Q8 de Farciennes", poursuit Eric De Brabander. commissaire sur la zone Châtelet-Aiseau-Farciennes. "Ce que l’on constate, c’est que la plupart de ces faits ont été commis en dehors des heures ciblées par l’opération Vigilance . Et qu’en outre, il est probable que deux bandes distinctes soient à l’origine de plusieurs vols avec violence. Nous finirons par les arrêter, ce n’est qu’une question de temps".

On notera que la présence de militaires n’a pas découragé certaines têtes brûlées à commettre des agressions à main armée. Ce fut notamment le cas au marché de Noël de Charleroi où un commerçant a pris une balle dans la jambe.