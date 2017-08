Lucie Storme avait 83 ans et vivait seule dans sa villa du chemin Pleumont à Chimay. Dans le village, on la surnommait "Madame poubelle" vu sa tendance à accumuler les objets et détritus de manière compulsive au sein de son habitation, et même de sa voiture. Ce sobriquet était plus affectif qu’insultant : ceux qui connaissaient l’octogénaire savaient que cette ancienne infirmière avait le cœur sur la main. Certains avaient d’ailleurs tenté de lui venir en aide en déblayant une partie de sa maison. Mais en quelques jours, les traces de rangement avaient déjà disparu, les détritus ressurgissant immanquablement.

Malheureusement , la pathologie dont Lucie Storme était atteinte a causé sa perte. Durant la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis pour un incendie dans sa villa. À peine sortis de la caserne de Chimay, située moins de deux kilomètres du chemin Pleumont, les sapeurs apercevaient déjà les hautes flammes qui consumaient l’habitation de l’octogénaire. "La puissance calorifique due aux tonnes de détritus a donné une importance incroyable à cet incendie", explique le major Méan, porte-parole des pompiers. "À leur arrivée sur place, nos hommes ont été confrontés à un embrasement général. Il leur était impossible d’entrer dans la villa. Ils ont donc protégé l’habitation voisine dont l’appentis couvrant une réserve de bois menaçait aussi de s’embraser."

Le combat contre les flammes a duré plusieurs heures. Pendant ce temps, des vérifications étaient réalisées pour retrouver la trace de Lucie Storme. Les hôpitaux de la région qu’elle avait l’habitude de fréquenter ont été appelés, sans succès. "Le souci, c’est que le bâtiment menace de s’effondrer. Madame la bourgmestre Fassiaux a pris un arrêté de démolition et fait dépêcher sur place deux containers afin de déblayer les tonnes de détritus, qui atteignent 1 mètre 50 un peu partout dans la maison."

L’incendie a finalement été éteint jeudi après-midi, à l’aide d’une mousse spéciale. Lucie Storme n’ayant donné aucune nouvelle depuis lors, les services du DVI (Disaster Victim Identification) ont été requis pour fouiller les décombres à la recherche de son corps calciné.