Comment coordonner l’après Caterpillar

Charleroi-Centre

Comment utiliser au mieux la main-d’œuvre que le séisme social de Caterpillar va laisser sur le carreau ? C’était l’objet de la réunion qui s’est tenue hier matin en présence de Paul Magnette, à l’aéropôle de Gosselies. S’y trouvait une brochette de responsables d’entreprises de la région, décidés à mettre en place ce qui devrait jouer le rôle d’aiguillage, pour l’avenir de ces travailleurs.

Le personnel de Caterpillar va entrer dans la procédure Renault, selon un processus qui devrait durer plusieurs mois. Une cellule de reconversion devrait être mise en place à son terme, comme lors du précédent licenciement de près de 1400 travailleurs. Agoria, qui regroupe les entreprises technologiques, a manifesté son intérêt pour ce personnel qui a prouvé son haut niveau de technicité. Même si la procédure Renault empêche de concrétiser des engagements immédiats, c’est symptomatique et réconfortant. Mais on l’a répété depuis l’annonce de la fermeture du site : elle aura - et elle a déjà- de lourdes conséquences pour tous les sous-traitants de Caterpillar.

Des dizaines d’entreprises en dépendaient plus ou moins largement, sinon exclusivement, depuis plusieurs années. Ce qu’elles représentent en volume de travailleurs n’a pas encore été précisément chiffré : on devrait atteindre les 4 000 postes, dit-on, et l’ampleur des conséquences dépasse largement la seule région de Charleroi et même la Wallonie puisque 40 % des travailleurs de ces sous-traitants seraient localisés en Flandre.

Des représentants de ces entreprises l’ont dit, au dernier conseil communal de Charleroi : ils ne pourront pas, eux, bénéficier de la procédure Renault, et leur sort est plus immédiatement dramatique. Ils ont pourtant, eux aussi, fait preuve de leur savoir-faire en travaillant pour Caterpillar, dans les secteurs de la logistique, de la sécurité, du gardiennage ou du nettoyage, entre autres.

Il ne faut pas, pour assurer leur avenir à court, moyen ou long terme, que les efforts se dispersent. On a donc décidé hier de les coordonner, qu’il s’agisse d’entreprises susceptibles de les engager, de sociétés ou de services qui fassent connaître leur disponibilité, en les mettant en rapport les uns avec les autres.

Le Forem sera, au terme de la procédure Renault, un acteur indispensable de la future cellule de reconversion, mais il va jouer un rôle d’entremetteur dès maintenant. On devrait, dans les tout prochains jours, désigner en son sein un coordinateur qui empêche les efforts de s’éparpiller au moment où, pour ces dizaines de sous-traitants, l’urgence est là.