À Aiseau-Presles, dans l’arrondissement de Charleroi, le groupe d’opposition Ensemble n’a pas mis de gants pour dénoncer un détournement au sein de la société de logements de service public Sambre et Biesme.

"Engagé il y a quatre ans, le magasinier de la société a reçu l’entière confiance de sa hiérarchie pour signer des bons de commandes sans contrôle", relate le conseiller communal Philippe Charlier. "Les faits ont été découverts en juillet par le service comptabilité qui s’est étonné de la découverte d’un bon de commande pour 3.000 prises électriques."

Selon le groupe, l’employé aurait détourné des dizaines de milliers d’euros en revendant le matériel acquis via les divers bons de commande réalisés. "Les chiffres devraient atteindre 100.000 euros", estime Philippe Charlier. Mais ce qui chiffonne surtout l’opposition, c’est la gestion d’un dossier si délicat par la société de logement. "Sambre et Biesme a enfin décidé de porter plainte près de quatre mois après la découverte des faits. Ce délai entre la découverte du détournement et la décision va à l’encontre du bon sens et de la bonne gestion."

Dans les rangs de Sambre et Biesme, personne ne nie le détournement. Toutefois, le président du conseil d’administration se désole de la manière dont l’affaire a été médiatisée. D’autant qu’aux côtés de Philippe Charlier, on retrouve Jean-Claude Grolaux qui est lui-même administrateur au sein de ce même conseil d’administration.

"Des anomalies ont effectivement été constatées au début du mois de septembre", précise le président Fabian Lemaître (PS). "Nous avons pris le temps de les analyser. Ce que je peux affirmer, c’est que le détournement est estimé à bien moins de 100.000 euros. Aujourd’hui, l’employé âgé de trente ans est licencié. Il œuvrait chez nous depuis quelques années et était un bon élément. Dans la foulée, un plan d’apurement a été lancé le 8 septembre. Un avocat suit l’affaire et le dossier est aujourd’hui à l’instruction. Par ailleurs, deux plaintes ont été déposées, dont une devant le procureur du Roi."

Le groupe d’opposition explique que l’employé qui a détourné les dizaines de milliers d’euros a été licencié à l’amiable. "Il a également signé une reconnaissance de dettes et s’engage à payer quelques centaines d’euros par mois. La dette sera apurée dans, approximativement, trois générations", ironise Philippe Charlier.





Jean Fersini Bourgmestre (PS) d’Aiseau-Presles: "Le dossier peut être compromis"

"La démarche du groupe Ensemble est plutôt scandaleuse. D’autant qu’un avocat suit l’affaire et que Grolaux est lui-même actif au sein du comité de direction de Sambre et Biesme. De telles déclarations peuvent, à terme, compromettre la progression et l’issue du dossier. L’employé a bel et bien été licencié tandis que tout est déjà mis en œuvre afin de récupérer l’argent détourné. Les derniers chiffres ne s’élevaient pas à 100.000 mais plutôt à 75.000 euros. Avec leurs propos, Jean-Claude Grolaux et son groupe ont démontré que 2018 approchait à grands pas, la période électorale aussi."