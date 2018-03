En quelques minutes, Cédric Beugnies et ses équipiers ont perdu le fil du match à Péruwelz (3-0)

Le parcours de Gosselies en coupe du Hainaut s'est donc arrêté au stade des demi-finales ce samedi à Péruwelz. Pourtant, en première période, sans être vraiment très dangereux, les hommes de Fabrice Focant semblaient avoir le plus souvent la maîtrise du jeu. Mais la deuxième mi-temps a été de moins bonne facture et en quelques minutes, Péruwelz a scoré à trois reprises, le tout dans le dernier quart d'heure.

"Nous étions pourtant très motivés mais je me demande toujours ce qui s'est passé après la pause", indiquait le défenseur Rodrigue Kemayou.

Le capitaine, Cédric Beugnies, ne pouvait cacher non plus sa grosse déception. "Oui, elle est grande. Le scénario d'aujourd'hui a tendance à se répéter. En première mi-temps, Moriconi n'avait quasiment eu aucun ballon à se mettre sous la dent. Nous avions le monopole, sans toutefois être fort dangereux. Puis, nous avons rendu les armes en deuxième période. Après l'ouverture du score, nous avons voulu pousser et nous nous sommes pris un contre. Quand on encaisse un but à vingt minutes du terme dans ce genre de rencontre, ça devient difficile."

Péruwelz - Gosselies : 3-0

PERUWELZ : Montuelle, Ombessa, Castelain, Leroy, Dacquin (46e Duchatelet), Alliotte, Guelton, Andry (75e Denizart), Rigaux, Vandennieuwenborg (79e Herpin), Dassonville

GOSSELIES : Moriconi, Steens, Bodson (90e Dereppe), La Rocca (71e Alfano), Gilliard, Condé garcia, Caruana (81e Vandercam), Santinelli, Beugnies, Delvecchio, Kemayou.

Arbitre : Mr Lapierre

Avertissements : Montuelle, Leroy, Rigaux, Dassonville, Duchatelet, Condé Garcia, Vandercam

Buts : 76e Vandennieuwenborg (1-0), 78e Denizart (2-0), 85e Rigaux (3-0)

Gilly (P2) se qualifie pour la finale

En venant à bout (1-0) de Houdeng (P1) le club de Gilly a gagné le droit de disputer la finale de la coupe hennuyère contre Péruwelz qui a éliminé Gosselies (3 -0).