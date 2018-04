L’accident a fait un blessé léger.





La voiture a terminé sa course dans la façade d’un salon de coiffure, brisant au passage une vitrine et accrochant une Mercedes en stationnement. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge les deux occupantes.





Seule l’une d’elles a été légèrement blessée et transportée en milieu hospitalier. La police locale de la zone des Trieux s’est quant à elle chargée du constat d’usage.

Un accident spectaculaire est survenu dans la rue Monnoyer à Courcelles, durant la nuit de dimanche à lundi, vers minuit. Deux dames circulaient à bord d’une Seat en provenance de Trazegnies lorsque la conductrice a manqué son virage et filé droit devant elle.