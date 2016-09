Dampremy: La gardienne du cimetière tire à la carabine à plomb

Charleroi-Centre

Cynthia habite à côté du cimetière de Dampremy depuis 8 ans. A force de rendre service au fossoyeur et de chasser les intrus noctambules, elle s’est peu à peu muée en gardienne, ce qui est aujourd’hui officialisé par la commune. Lorsqu’en 2014, plusieurs personnes se sont introduits dans le cimetière en pleine nuit, avec des bouteilles d’alcool, Cynthia les a chassés. "Et une femme de ce groupe, que je ne connaissais ni d’Eve, ni d’Adam, a commencé à me harceler", explique cette dernière, poursuivie pour coups et port d’arme illégal devant le tribunal correctionnel de Charleroi. "Elle est revenue plusieurs fois devant chez moi pour m’insulter. Ca a duré trois mois. J’en étais malade au point de perdre mes cheveux. J’ai appelé plusieurs fois la police mais, le temps qu’elle arrive, cette folle avait quitté les lieux".

A en croire Cynthia, le harcèlement a duré 3 mois, à un point tel qu’elle a demandé à son frère de s’installer chez elle pour la protéger. "Et ce jour-là, dans l’après-midi, elle a volé le goal en tissus de mes enfants", ajoute la prévenue. Je savais qu’elle allait revenir et c’est ce qu’elle a fait, le soir-même, avec plusieurs personnes. Ils sont sortis de leur voiture, garée devant chez moi. J’avais peur et j’ai empoigné une carabine à plomb.

Mandy s’est avancée vers moi et j’ai tiré sans viser. Le plomb a touché la voiture. Elle a continué à avancer et j’ai tiré à nouveau. Je ne savais même pas que je l’avais touchée. D’ailleurs, elle restait menaçante. Alors c’est vrai, je lui ai sauté dessus et je l’ai frappée". Mandy, qui avait l’haleine chargée selon les policiers intervenus sur les lieux, a finalement reçu un plomb dans l’épaule. Voilà pourquoi elle réclame aujourd’hui 1000 euros provisionnels à Cynthia. "Il n’y a aucun constat de harcèlement. Mandy n’a donné aucun coup, n’a fait preuve d’aucune violence. Quand bien même, la risposte était de toute façon disproportionnée", a plaidé Me Khoulalène, conseil de la partie civile. Du côté du parquet, le substitut Lafosse s’est aligné sur cette plaidoirie mais ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé.

Une mesure de faveur que Me Navez, avocate de Cynthia, sollicite également. A la différence que, selon elle, le contexte de harcèlement et de peur justifie totalement l’excuse de provocation. Jugement le 7 octobre.