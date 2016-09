Debjani parmi les étoiles du Van Damme

Charleroi-Centre

Ce vendredi soir, Ismael Debjani figurera parmi les plus grandes stars mondiales du 1.500 m du Mémorial Van Damme. Une consécration pour l’athlète du CABW qui la mérite amplement après son excellent Championnat d’Europe (11e) et son temps de 3.35.62 réalisé à Heusden-Zolder le 16 juillet (4e meilleure performance belge de tous les temps).

C’est aussi une belle consolation après avoir loupé les Jeux Olympiques de Rio de très peu (il avait accompli les minima avec quelques jours de retard). "Depuis que j’ai commencé l’athlétisme, je rêvais de participer au Mémorial. J’adorais le regarder à la télé. C’est dingue de me dire que j’y serai ce vendredi soir ! Courir devant un stade rempli à Bruxelles avec les stars de la discipline, il faudra que je me pince pour y croire !"

Mais sa participation n’a tenu qu’à un fil. Après son accession en finale de l’Euro, on lui avait fait comprendre que sa participation au Van Damme était sûre à 99 %. "Je devais toutefois attendre la fin des Jeux de Rio pour en avoir la confirmation définitive. Je me suis donc entraîné en conséquence, et accessoirement privé de vacances. Mais, ensuite, j’ai appris qu’au lieu des séries A que l’on m’avait promises, je devrais courir dans les séries B… Puis les séries B étaient annulées, entraînant par là-même ma non-participation à l’événement. Mais finalement tout est bien qui finit bien, grâce à l’aide, entre autres, de mon président au CABW, Noël Levêque. Je suis soulagé car c’était peut-être l’année ou jamais, même si, évidemment, j’espère que ce sera la première participation d’une longue série !"

Devant une foule très nombreuse et les caméras de télévision, celui qui réside à Jumetespère se mettre en évidence. "Je n’ai jamais couru aussi tard dans une saison donc on verra quel sera mon état de forme, mais je ne ressens pas la pression. J’espère donc faire un bon chrono."