Un renard emballé dans une couverture a également été retrouvé par le service propreté

Triste début de semaine pour le personnel de la SRPA de Charleroi. Ce lundi matin, les employés du service propreté leur ont en effet apporté deux « colis » particulièrement sordides. « Le premier contenait les cadavres de trois chiots retrouvés dans la rue des Thuyas à Monceau-sur-Sambre », déplore le directeur du refuge, Franck Goffaux. « Ces petits chiens n’étaient pas des nouveaux-nés. Ils avaient au moins deux mois et l’un d’eux portait d’ailleurs un collier ! On ignore la raison de leur décès mais, si leur propriétaire voulait s’en débarrasser, il pouvait nous les déposer. Au moins, nous aurions pu les sauver et leur trouver un nouveau foyer ! »

© DR



La matinée n’était malheureusement pas terminée pour les amis des animaux puisque les employés de la propreté leur ont également apporté le cadavre d’un renard emballé dans une couverture. L’animal avait été retrouvé dans un sac, caché dans le parc Reine Astrid. « Ces dernières semaines ne sont pas encourageantes », ajoute Franck Goffaux. « Sur la première quinzaine du mois de mars, nous avons recueilli 98 chiens, soit trouvés, soit abandonnés. Notre refuge est saturé ! »

La SPA rappelle enfin qu’il est primordial d’identifier les chats. En cas de perte ou de fugue, celui-ci pourra être rapidement identifié et retrouver son foyer dans les plus brefs délais. « Cela éviterait une méprise comme celle qui est survenue à Bruxelles dernièrement. Un chat d’un certain âge avait été recueilli et, cinq jours après son admission, le vétérinaire a décidé de l’euthanasie vu son état de santé. Le propriétaire s’est présenté par après et n’était évidemment pas heureux que son chat soit mort ».