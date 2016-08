Des djihadistes présumés au tribunal de Charleroi

Charleroi-Centre

Sept personnes soupçonnées d’avoir participé à une organisation terroriste (en l’espèce Daesh) ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Charleroi par la chambre du conseil.

Des connexions ont été établies entre deux dossiers distincts par les enquêteurs. La première filière concerne Antonio Betti et Marwa Mahraz. Ces deux Carolos avaient été interpellés à la mi-juin 2015 et sont soupçonnés d’avoir aidé un kamikaze à se faire exploser à la frontière irako-jordanienne deux mois plus tôt.

Ils auraient également participé au recrutement de futurs djihadistes et auraient tenté eux-mêmes de se rendre en Syrie. Un troisième suspect, Karim K., fait lui aussi inculpé pour les mêmes motifs. Le deuxième volet concernait quant à lui Samir Chafik, un malfrat de Marchienne-au-Pont qui aurait tenté de recruter lui aussi des djihadistes potentiels.

Ancien champion de boxe thaï condamné pour plusieurs vols avec violence, il est soupçonné d’avoir entraîné des jeunes au djihad dans les bois de Soleilmont. Sa soeur Chadya, son beau-frère Mohamed et son neveu Youness sont également inculpés. Ils se seraient radicalisés et auraient consulté des vidéos de propagande de Daesh.