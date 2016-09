Des vaches élevées à la bière à Chimay

Charleroi-Centre

Le jeune Hugues Derzelle a repris l’élevage familial de Lompret il y a une quinzaine d’années. Et il a bien décidé d’appliquer sa patte créative à l’exploitation.

La Petite Suisse, qui produit de la viande de bœuf artisanale depuis trois générations, a vu son nombre de races bovines s’envoler. Aujourd’hui, le fermier, des idées plein la tête, a enfin lancé officiellement l’élevage d’une viande offrant une saveur différente : la Saveur du Long Pré.

"C’est une exclusivité en Belgique, et un jeu de mots avec Lompret", raconte Hugues fièrement. "J’avais envie depuis quelque temps déjà de faire les choses différemment, et c’est là que j’ai eu cette idée : produire une viande unique."

Le secret , c’est la bière qu’il va donne à ses animaux. De la bière locale, la Sara de Silenrieux, sera utilisée. "Quatre litres de bière par jour, pour chaque animal, durant quatre mois. C’est une recette traditionnelle japonaise : je me suis inspiré du Kobe beef de là-bas."

Ce traitement original donne à la viande un aspect intensément persillé et, d’après l’éleveur, un goût fort en bouche.

"Ca coûtera plus cher", reconnaît-il, "mais ça vaudra vraiment le coup. Bon, on restera malgré tout dans des prix démocratiques : ce n’est pas une viande pour les élites, je suis et je reste avant tout un petit éleveur artisanal. J’ai un public qui m’est fidèle et c’est pour eux que j’innove."

Local, il compte le rester. "Je fais de l’artisanat, et j’aime ça, j’aime être une petite structure, indépendante", souligne encore Hugues. "La ferme et les pâturages sont à Lompret, la bière est brassée à Silenrieux, et c’est un boucher de Boussu-lez-Walcourt qui découpe la viande."

L’idée aura pris plus d’un an à émerger. Après avoir été sélectionné, fin 2015, dans l’appel à projets "Démarches d’avenir", il a pu débuter le travail long travail de recherche. "Il a fallu décider d’une race, d’abord : avec Yves Beckers, professeur de Sciences Agronomiques à Gembloux, on s’est arrêté sur les Montbéliardes, qui ont la particularité de développer du gras juste au bon moment. Et puis, il y a la phase d’essais : avec et sans bière, comparer les goûts, les textures…"

Pour la première année, il compte produire à peu près 500 kilogrammes de viande. "Les premières seront prêtes en 2017 : on a déjà les petits à la ferme, et on commencera le traitement à la bière le premier octobre."

La viande sera prête fin février. Pour se la procurer, il faudra tenter directement à l’élevage de la Petite Suisse… Et être prêt à batailler si nécessaire.