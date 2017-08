Deux accidents sont survenus à Viesville et Thiméon (Pont-à-Celles), vendredi matin, sur l'autoroute E42.

Le premier, impliquant trois voitures et un poids lourd, a fait un blessé. Aucune victime n'est à déplorer dans le deuxième, où deux camions ont été impliqués, ce qui a engendré d'importantes perturbations. Le premier crash est survenu vers 08h45 sur l'E42 à hauteur du viaduc de Viesville, en direction de Mons, indiquent les services de secours. Pour une raison encore indéterminée, trois voitures et un camion se sont accrochés, bloquant les trois bandes de circulation. Un blessé a été pris en charge par une ambulance et transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne sont pas en danger.

Ce premier accident a provoqué d'importants ralentissements en direction de Mons et bloqué l'échangeur avec l'A54 vers Charleroi. Ces perturbations ont encore été renforcées à la suite d'une deuxième collision, survenue après 09h00, à hauteur de Thiméon, toujours sur l'E42 Liège-Mons. Cette fois, un chauffeur de poids-lourd a été surpris par le freinage d'un camion qui le précédait et a arraché l'arrière de sa remorque en tentant de l'éviter. Aucun blessé n'est à déplorer mais ce nouvel accident a provoqué des embouteillages jusque Fleurus.