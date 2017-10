Une conductrice a perdu le contrôle et percuté la berme.

Une automobiliste seule en cause a été victime des intempéries, ce mardi en fin de matinée. Alors qu’elle roulait sur la route Latérale à Dampremy à bord de sa Renault Clio, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur du pont.

Celui-ci est parti en embardée sur la route glissante et a percuté la berme centrale. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place dans les plus brefs délais. Sur les trois occupants de la Clio, deux ont été légèrement blessés et transportés en milieu hospitalier.

La police locale de Charleroi s’est quant à elle chargée du constat d’usage.