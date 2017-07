Deux camionnettes de la société de logements sociaux de la Sambrienne ont été incendiées durant la nuit de mercredi à jeudi, à la Cité Parc à Marcinelle.

A la suite des nombreux faits d'incivilité, le président Hicham Imane portera une motion lors du prochain conseil d'administration, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des locataires irrespectueux. Le feu s'est déclaré vers 02h00 dans le parc de véhicules du service technique, indique Hicham Imane. "Grâce à l'intervention rapide des agents, les pompiers ont pu arriver sur place immédiatement et une extension au bâtiment a pu être évitée", commente ce dernier.

La semaine dernière, un incendie criminel s'était déclaré dans les escaliers de secours du bloc 8. "L'incivilité devient catastrophique et coûte beaucoup d'argent à la Sambrienne, et donc, à ses locataires", poursuit le président. "Nous allons donc devoir appliquer la tolérance zéro. En septembre, une proposition sera déposée au conseil d'administration afin qu'un courrier soit envoyé à l'ensemble des locataires pour leur rappeler qu'ils sont censés gérer leur logement en bon père de famille. En cas d'incivilité, nous appliquerons des sanctions qui iront de l'avertissement à la résiliation du bail. Une étude du comportement à risques dans les logements sociaux sera également commandée pour tenter de comprendre et de résoudre ces problèmes."

Outre les faits d'incendies criminels, la Cité Parc est confrontée à des dépôts sauvages d'immondices. Certains locataires préfèrent également prendre le risque de passer de balcon en balcon en guise de raccourci.