Terrible accident dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h30, sur la route qui relie Fosses-la-Ville à Chatelet. "Une Audi TT a quitté la route en pleine ligne droite".



Elle a percuté un arbre et s’est mise sur le toit avant de terminer sa course contre un poteau électrique qui s’est cassé en deux sous la force d’impact et s’est lui-même effondré sur un pick-up Ford", a déclaré le Lieutenant Willems, des Pompiers de la Zone "Val de Sambre". Des déclarations qui devront être confirmées par l’expert automobile mandaté par le Parquet de Namur. Une jeune fille a été éjectée. Elle était décédée avant l’arrivée des pompiers. La passagère avant a été transportée dans un état très préoccupant vers l’Hôpital Val de Sambre. Quant au conducteur, il a été conduit à Marie Curie, à Charleroi. Malheureusement, il est décédé pendant son transport en ambulance. Selon nos sources, il s’agirait d’un habitant de Roselies, âgé de 27 ans, Guiseppe Tortorici. A l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous préciser l’identité des jeunes filles.