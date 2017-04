Un accident est survenu sur la rue de Bomerée à Mont-sur-Marchienne, ce lundi vers 17h15. Une automobiliste qui sortait d'une visite chez le médecin a voulu effectuer un demi-tour sur la chaussée avec sa Renault. Malheureusement, elle n'a pas aperçu la moto qui arrivait et sur laquelle étaient juchées deux personnes. Le pilote de la Ducati n'a pu éviter le choc et les deux motards ont fini au tapis. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur les lieux et ont pris en charge les deux victimes, légèrement blessées. Ces dernières ont été transportées à l'hôpital Vésale de Montigny-le-Tilleul. La police locale de Charleroi s'est quant à elle chargée du constat d'usage, ainsi que de régler la circulation.