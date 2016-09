Drame social chez Caterpillar: "La colère va arriver"

Charleroi-Centre

Alors que les premières assemblées générales se tiendront ce matin sur le site Caterpillar, certains travailleurs ont toujours du mal à réaliser. Cathy Verhaeghe travaille dans l’entreprise depuis 26 ans. En 1990, elle a découvert le site de Gosselies, où elle se rend tous les jours depuis.

En octobre dernier, elle a même été désignée déléguée syndicale pour la SETca. "Je suis nouvelle, et je sais que les négociations vont être difficiles, mais on va faire le maximum pour que les gens ne partent pas sans rien, explique-t-elle. S’il faut, on va se battre jusqu’au bout. C’est très émouvant pour moi. Il y a 26 ans que je suis ici. On a toujours fait le maximum pour la société et ce n’est jamais suffisant. Après 2013, les 1.400 personnes enlevées, on pensait que ça allait, mais c’est le profit, le profit, les actionnaires, il n’y a jamais que ça qui compte."

Elle était présente lors de la réunion de crise vendredi, lorsque la nouvelle est tombée. "Tout le monde s’est tu. On avait tous les larmes aux yeux, les hommes comme les femmes. On ne s’y attendait vraiment pas, on était choqués, fort émus. J’ai vu notre juriste fondre en larmes. La colère va arriver dans les prochains jours, ici on est encore un peu abasourdis."

La fermeture est d’autant plus difficile à avaler que, d’après elle, une réunion venait d’avoir lieu, le jeudi. Et on leur a dit qu’il n’y avait pas d’intentions de diminuer le personnel. "Donc, quand l’annonce de la réunion d’urgence est arrivée, les plus pessimistes imaginaient le départ de 500 personnes, au maximum. Ça me fait mal au cœur", ajoute Cathy.

"Ça fait vraiment mal, parce qu’ici on a vraiment pressé les gens. On a tout fait : on a fait des heures sans être payé, on fait le maximum et les travailleurs n’hésitaient pas à chômer quand cela était nécessaire. Ils ont donc perdu beaucoup de salaire… et tout ça, au bout du compte, pour rien. On nous demande de venir travailler jusqu’en avril 2017, mais dans quelles conditions ? Je ne sais pas si ça va aller, si on va savoir tenir les gens." Réponse ce matin.