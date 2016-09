Elle détenait 49 chiens dans deux pièces

Charleroi-Centre

C’est une plainte du voisinage, probablement à cause d’odeurs nauséabondes, qui a mené la SPA de Charleroi à se rendre chez un habitant de Courcelles, cette semaine. Sur place, les inspecteurs ont effectivement constaté que l’occupant des lieux maintenait… une quarantaine de chiens de type caniche et bichon dans deux petites pièces de sa maison.

Un endroit crasseux, jonchés de déjections, et dont les animaux ne sortaient pas. Le propriétaire craignait en effet que les aboiements intempestifs ne gênent ses voisins. "Seuls trois de ces chiens étaient pucés", explique le directeur de la SPA, Franck Goffaux. "Nous aurions pu saisir l’ensemble mais nous avons voulu traiter ce dossier humainement. Ces animaux sont certes maintenus dans des conditions d’hygiène douteuse et se reproduisent entre eux, mais il n’y a pas de réelle maltraitance dans le chef du propriétaire. Nous avons donc prévenu l’inspection vétérinaire qui se rendra sur les lieux dans les prochains jours et prendra une décision. D’ici là, cette personne est priée de faire identifier et vacciner un maximum de chiens afin d’éviter une saisie malheureuse."

Mais en évitant la solution radicale, la SPA a vu l’affaire se retourner contre elle. Le propriétaire s’est en effet rendu chez une vétérinaire de Souvret pour demander une régularisation à moindre coût d’une trentaine de ses toutous. Et cette dernière (qui a refusé) a aussitôt rappelé la SPA pour signaler la chose avant de poster une petite annonce sur Facebook, appelant aux bonnes âmes d’adopter un maximum de ces bichons.

Le tout en précisant que "la SPA étant déjà complète, ceux qui resteront n’auront pas beaucoup d’espoir". "C’est dommage de nous faire passer pour une usine à euthanasier les animaux", rumine Franck Goffaux. "Si nous avions voulu en arriver là, nous aurions tout saisi le premier jour. Ce n’est pas le cas. Cette solution d’appel à l’adoption n’est pas intrinsèquement mauvaise. Il faut toutefois la certitude que ces chiens soient pucés, vaccinés et que nous ayons une adresse des futurs propriétaires pour vérifier qu’ils sont en bonne santé."

Du côté de la SPA, on constate qu’hormis quelques rares règlements communaux, rien n’interdit aux particuliers de détenir un nombre excessif d’animaux.