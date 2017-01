La saison hivernale bat actuellement son plein pour les amoureux de chiens de traîneau. Le week-end dernier, Ludovic Brasseur et sa compagne Virginie Brice ont porté haut les couleurs de leur village Bersillies-l’Abbaye en s’illustrant aux championnats de France disputés en Alsace.

"La course était très dure à cause des conditions climatiques mais je termine 4e en catégorie 4 chiens et Virginie termine 3e en catégorie 2 chiens", raconte cet amoureux du mushing, le terme anglais qui désigne cette discipline.

Pour être performants, les chiens sont entraînés durant toute l’année. Il n’est donc pas rare de croiser Ludovic et ses huskies filer à toute allure dans les bois de la vallée de la Thure. "On les entraîne sur la terre avec des engins sur roue. La saison sur terre se tient d’octobre à décembre avant que la neige arrive. Mais on veut vraiment privilégier la neige. En tirant le traîneau, les huskies sibériens peuvent faire des pointes à 45 km/h. Sur une distance de 10 km, ils peuvent tenir avec une vitesse de 30 km/h de moyenne."

Ludovic , Virginie et leurs sept huskies sibériens traversent donc l’Europe chaque année à la recherche de sensations et de compétitions.

"Nous sommes déjà allés notamment en France, en Suisse, en Allemagne, en Slovénie, en Autriche. Nous faisons principalement des sprints de maximum 10 km. Ce week-end, nous irons disputer une course en Autriche puis y effectuer une semaine d’entraînement en vue du championnat d’Autriche qui se déroulera le week-end du 28 janvier."

Mais si les deux Erquelinnois consacrent tous leurs week-ends à leur passion, c’est avec un but bien précis. "Notre objectif, c’est vraiment le championnat du monde", avoue Ludovic qui avait terminé 11e mondial de sa catégorie en 2016. "En fonction de cette course, on organise tout notre calendrier de l’hiver afin que les chiens s’acclimatent et prennent l’habitude de courir sur la neige. Cette année, il aura lieu le premier week-end de février à Inzell, en Allemagne."