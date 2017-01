La chambre du conseil de Charleroi a ordonné la remise en liberté des deux frères soupçonnés d'avoir enlevé un bébé de 5 mois en agressant leur mère avec une machette, vendredi dernier à Estinne-au-Mont (Estinnes).

Le parquet fait appel contre la libération des kidnappeurs présumés

La chambre du conseil de Charleroi a ordonné ce jeudi la libération des deux frères suspectés d'avoir enlevé la petite Grace, vendredi à Estinne-au-Mont (Estinnes). Elle s'est basée sur l'irrecevabilité de la prolongation de la garde à vue à 48 heures comme l'avaient plaidé les avocats des inculpés. Le parquet a confirmé son intention de faire appel, ce qui maintient les intéressés en détention. Vendredi dernier, une habitante du camping de Pincemaille à Estinne-au-Mont a été agressée chez elle par deux individus qui l'ont frappée d'un coup de machette avant de kidnapper son bébé de cinq mois. La victime a affirmé qu'il s'agissait de son ex-compagnon, Jordy W. et du frère de ce dernier. Les suspects ont été interpellés dans le courant du week-end et placés sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre, Tony W. se voyant également reprocher l'enlèvement de mineur. Le bébé n'avait pas encore été retrouvé.

Lundi soir, l'enfant a été déposé sur le pas d'une porte à Wijnegem, dans la province d'Anvers. Il est sain et sauf et a pu être rendu à sa mère. Pour l'heure, les forces de l'ordre tentent d'identifier les personnes qui ont pu garder l'enfant avant de l'abandonner dans le froid.

Ce jeudi, les frères W. ont comparu devant la chambre du conseil de Charleroi. Leurs avocats ont plaidé l'irrecevabilité de la prolongation de leur garde à vue à 48 heures, les motifs invoqués par la juge d'instruction étant selon eux illégitimes. Ils ont également avancé l'absence de preuves pour solliciter leur libération. La chambre du conseil a effectivement estimé que cette prolongation de la garde à vue était illégitime et a ordonné la relaxe des deux inculpés.

Le parquet de Charleroi, joint par l'Agence Belga, a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision, ce qui engendre le maintien des deux suspects en détention préventive jusqu'à la prochaine chambre des mises en accusation.