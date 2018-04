Zieb Galoul, âgé de 44 ans, est entre la vie et la mort.



Une bagarre aux conséquences désastreuses a éclaté, mercredi soir vers 19h30, au beau milieu de la rue de la Station à Fleurus. Zieb Galoul, le patron du “Croc'n Roll” était semble-t-il en train de charger ou décharger des marchandises de sa voiture lorsqu'un individu s'en est pris à la lui. Une violente altercation a alors éclaté et le cafetier, âgé de 44 ans, a reçu de nombreux coups de poing et de pied.

Alerté par les cris, un témoins s'est précipité au secours de M. Galoul, ce qui a mis en fuite son agresseur. Le visage en sang, la victime a été prise en charge par les secours et hospitalisée d'urgence. Et pour cause : ses blessures sont particulièrement graves : Zieb Galoul souffrait visiblement d'une hémorragie cérébrale et présentait plusieurs côtes cassées. Aux dernières nouvelles, l'homme de 44 ans était toujours entre la vie et la mort.

En charge de l'enquête, la police locale de la zone Brunau a interrogé la fille de la vicitme, âgée de 15 ans et présente au moment de la bagarre. Ayant assisté au massacre de son papa, l'adolescente était tétanisée et n'a pu, dans un premier temps, fournir d'éléments précis. En revanche, les caméras de surveillance ont permis d'identifier l'auteur des faits. Il est activement recherché.