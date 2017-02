Un accident est survenu entre trois poids lourds, mardi, sur l'autoroute E42 à Fleurus.

Un semi-remorque a percuté un camion de dépannage venu prendre en charge un autre véhicule. On déplore un blessé léger et au moins sept kilomètres de files. L'accident s'est produit dans le sens Mons-Namur, vers 15h45. Une dépanneuse s'était arrêtée pour remorquer un camion en panne sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'un semi-remorque les a percutés tous les deux. A la suite du choc, l'un des poids lourds s'est immobilisé en ciseaux sur les bandes de circulation tandis que la dépanneuse a fini sa course dans le fossé.

Alertés, les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge l'un des chauffeurs, légèrement blessé.

Selon le CIC Hainaut, la chaussée a été fermée par la police fédérale de la route qui conseillait aux automobilistes venant de Mons d'emprunter le R3 à Gouy-lez-Piéton. Au moins sept kilomètres de files ont été dénombrés.