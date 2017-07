Un homme cagoulé et muni d'une arme de chasse a braqué lundi vers midi le magasin Carrefour Express de Gilly, indique la police locale de Charleroi.

L'auteur s'est emparé de la caisse et a pris la fuite à pied. On ne déplore pas de blessé. Un malfrat cagoulé a fait irruption dans le commerce et a menacé la caissière à l'aide d'une arme de chasse. Il s'est fait remettre le contenu de la caisse et a pris la fuite à pied avec le butin dans une direction indéterminée.

La police locale de Charleroi s'est rendue sur place. Des recherches sont en cours pour retrouver l'auteur.