Un accident est survenu, ce samedi vers 12h30, sur la chaussée de Lodelinsart à Gilly. Un véhicule était en train de manoeuvrer, ce qui a contraint d’autres automobilistes à s’arrêter. C’est alors qu’une Mercedes est arrivée et que son conducteur, surpris, a freiné tardivement. La voiture a alors glissé sur la chaussée détrempée et a percuté violemment le dernier véhicule de la file, à savoir une Renault Clio.

Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge les victimes. A bord de la Clio se trouvaient trois adultes et un enfant. Par chance, ce dernier n’a rien mais deux adultes ont été blessés légèrement. L’un d’eux a été pris en charge par l’ambulance du PIT de Gilly et l’autre a gagné l’hôpital par ses propres moyens. La police locale de Charleroi s’est quant à elle chargée du constat d’usage.