Un automobiliste qui circulait sur le R3 en direction de Gouy-lez-Pieton a constaté que son véhicule commençait à fumer, ce mercredi peu après 8 heures du matin. A hauteur de la sortie Basse-Sambre à Gilly, il s'est donc rangé sur la bande d'arrêt d'urgence et est sorti de l'habitacle. Quelques minutes plus tard, la voiture s'embrasait complètement.



Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont procédé à l'extinction des flammes. L'incident a provoqué quelques embarras de circulation qui ont été réglés par la police fédérale.