Gosselies: des emplois menacés dans les commerces proches de l'usine Caterpillar

Charleroi-Centre

Les commerçants des alentours du large site de Gosselies s’inquiètent de la fermeture. Chaque jour, c’était des milliers de travailleurs qui s’éparpillaient dans les magasins, sandwicheries et bistros.

"On est inquiets", témoigne Michaël Lamoline, responsable de l’Antica Trattoria, à City Nord. "Ca tue la Wallonie et les Wallons. Certaines personnes sont devenues des copains, en 8 ans qu’on est là. Avec la fermeture de Caterpillar, on peut s’attendre à une forte baisse de fréquentation."

Baisse qui ne se fera pas sans conséquences, d’après lui. Au moins une personne risque le chômage, dans chaque établissement du coin. "Cela va engendrer des difficultés. Chez nous, par exemple, on bosse beaucoup avec des gens de Caterpillar : nous avons entre 10 et 15 % de nos clients qui viennent directement de là-bas, à leur sortie du boulot."

Un alignement par le bas avait déjà été fait lors de la restructuration, il y a deux ans. "Nous avons eu beaucoup moins de gens. On les reconnaît facilement, avec leurs badges et leurs chemises. " La situation risque bien de se reproduire aujourd’hui.

"Déjà, avec le climat actuel, ce n’est pas facile", reprend le commerçant. "Mais ici à Gosselies, après la fermeture du site, ça sera encore plus dur. Ce sont des gens qui ne viendront plus boire un verre après le boulot, qui n’iront plus acheter une chemise chez C&A, et qui n’iront plus au restaurant. L’impact risque d’être très important."

Cette inquiétude est partagée par plusieurs autres commerçants. Au Break de City Nord, et à Cuisine Attitude, au Faubourg de Bruxelles, on livrait chaque jour de très nombreux sandwiches. "Il y a beaucoup de passage dans la boutique", explique Bérengère Dumont, la tenancière du second établissement. "Surtout des indépendants et des sous-traitants, liés à Caterpillar. On se pose la question de l’avenir : est-ce que nous allons devoir revoir les heures d’ouverture ? Tenter d’autres orientations commerciales ? On ne sait pas encore."

Une serveuse de la petite sandwicherie avait d’ailleurs remarqué quelque chose, plus tôt dans la journée : 3 habitués, travaillant à Caterpillar, étaient absents hier.