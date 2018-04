La camionnette des victimes a fini sa course sur le toit





Suite à cette perte de contrôle, la camionnette a effectué un tonneau et a terminé sa course sur le toit, en bordure de la chaussée. Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont désincarcéré les deux occupants. Blessés, ces derniers ont été transportés en milieu hospitalier. Leurs jours ne sont pas en danger.





La police locale de Charleroi s’est quant à elle chargée du constat d’usage, ainsi que de régler la circulation.

Un accident spectaculaire est survenu, ce lundi vers 15 heures, sur la Nationale 5 à hauteur de la clinique vétérinaire de Gosselies. Deux personnes (un homme et une femme) circulaient en direction de Nivelles à bord d’une camionnette Renault lorsque le chauffeur en a perdu le contrôle. Selon les premiers éléments, celui-ci aurait été surpris par les potelets sur la nationale et aurait donné un coup de volant, ce qui aurait causé l’embardée.