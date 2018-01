Les pompiers ont dû découper le toit du véhicule pour dégager la victime.

Un accident spectaculaire est survenu ce jeudi, peu avant 9 heures, sur le R3 entre Heppignies et Ransart. Un jeune conducteur qui circulait en direction de Gilly au volant d’une Kia a subitement dévié vers la gauche pour mordre le côté herbeux. Déstabilisé, le véhicule est alors parti en embardée et a traversé l’autoroute de part en part pour finir sa course dans la végétation, à droite du R3.

Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont entrepris de dégager la victime, coincée dans l’habitacle et souffrant des membres inférieurs et des cervicales. Les sapeurs ont dû découper le toit de la Kia pour libérer l’infortuné conducteur qui a été transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne seraient pas en danger malgré ses blessures.