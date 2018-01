Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur place et ont entrepris de dégager la victime, coincée dans l’habitacle et souffrant des membres inférieurs et des cervicales.





Les sapeurs ont dû découper le toit de la Kia pour libérer l’infortuné conducteur qui a été transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne seraient pas en danger malgré ses blessures.