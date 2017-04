Un habitant de Chapelle-lez-Herlaimont a écopé de huit ans de prison ferme ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Son épouse l'ayant quitté, l'auteur s'était introduit chez elle et l'avait battue avant de l'emmener en voiture puis d'abuser d'elle en photographiant la scène.

Les faits se sont produits le 27 juillet 2016 à Chapelle-lez-Herlaimont. Après 16 ans de mariage et trois enfants, le couple périclitait. "Le prévenu n'acceptait plus la contradiction et frappait ma cliente", a expliqué à l'audience Me Danlier, conseil de la partie civile. "Il lui a un jour placé une arme dans la bouche et l'a forcée à dire adieu à ses enfants. Elle a cherché un peu d'indépendance en reprenant une formation. Mais il n'a pas accepté qu'elle rencontre d'autres personnes. Elle n'était plus sa chose. Ma cliente a fini par trouver refuge à l'hôpital Saint-Luc, mais il a débarqué avec un couteau et a menacé de l'égorger avant de s'ouvrir les veines".

Parti en Turquie pour souffler après cet épisode, le prévenu est revenu plus tôt que prévu et a surpris sa femme dans son sommeil. "Il l'a battue et l'a forcée à monter dans sa voiture pour se rendre chez ses parents absents. Devant ses enfants, il l'a à nouveau frappée et l'a forcée à monter dans la chambre où il a abusé d'elle tout en prenant des photos de la scène", a relaté le parquet, qui a requis huit ans de prison ferme.

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Charleroi a estimé les faits établis mais les a requalifiés de tortures en traitements inhumains et dégradants. Il a infligé une peine de huit ans de prison ferme et six mois supplémentaires pour port d'arme. L'homme se voit également privé de ses droits civiques durant 10 ans.