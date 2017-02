Un voleur a été appréhendé par la police et placé sous mandat d'arrêt après un vol avec violence dans une maison de Jemappes. Ses complices sont toujours recherchés.

Plusieurs individus se sont introduits dans une maison de la rue du Plan Incliné à Jemappes (Mons), a indiqué dimanche le parquet de Mons. Ils ont menacé un des occupants de la maison avec un couteau avant de voler des objets et de l'argent et de disparaître dans la nature avec leur butin.

Un des voleurs s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose sur les lieux du méfait et il y est retourné pour récupérer l'objet de son oubli. L'occupant de la maison avait, entre-temps, alerté la police et, face aux policiers, il a reconnu l'auteur revenu sur les lieux de son méfait. Ce dernier a été pris en chasse par la police et il a été interpellé.

L'individu, dont les complices sont recherchés, a reconnu une "participation limitée" dans le vol avec violence, a indiqué le parquet de Mons.

Près des lieux du vol, les policiers ont par ailleurs retrouvé divers objets, dont une partie du butin, ainsi que la voiture avec laquelle circulait l'auteur interpellé et dans laquelle se trouvaient des objets volés. Le malfrat, un homme de la région de Mons-Borinage, a été placé sous mandat d'arrêt et doit être présenté ce dimanche devant un juge instruction. Il passera prochainement en chambre du conseil à Mons.