Trois prévenus ont été condamnés lundi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, à trois ans de prison avec sursis pour une tentative de meurtre survenue en 2010.

Ils avaient tabassé leur victime à l'aide d'une barre de fer, d'un club de golf et de pierres au point de l'éborgner. Le tribunal a tenu compte du dépassement du délai raisonnable. Mustapha T. soupçonnait son ex-beau-frère, Youssef M., de violenter sa soeur et sa nièce de 9 ans. Sachant que ce dernier venait déposer l'enfant à Marchienne-au-Pont, il avait fait appel à Julien M. et Yannick W. pour lui venir en aide. Ceux-ci s'étaient munis d'un club de golf et d'un taser, alors que Mustapha T. avait préparé une barre de fer.

Selon le parquet, qui se base sur les déclarations d'un témoin, les trois hommes se sont jetés sur la victime avant qu'elle ne puisse sortir de sa voiture. "Ils l'ont frappé, frappé et encore frappé en visant exclusivement la tête. Cela a duré près de 30 minutes et ils ne se sont arrêtés qu'à l'arrivée de l'ambulance, en menaçant encore les secouristes. Ce fut un véritable lynchage", a précisé le substitut Bouilliez lors de la dernière audience.

Me Sokolski, conseil de la partie civile, a quant à elle décrit les séquelles de son client qui a perdu l'usage de l'oeil gauche, qui a été scalpé et qui s'est vu apposer des plaques autour de l'orbite. Me Bouchat, conseil de Mustapha T., a rappelé que son client avait "pété un câble" à la suite de soupçons de violences conjugales qui pesaient sur son beau-frère. Selon l'avocat, le prévenu avait appelé ses amis en cas de débordement. Son client a, dit-il, perdu son libre arbitre et agi sous l'effet de la contrainte irrésistible. C'est donc l'acquittement qu'a plaidé l'avocat.

Le tribunal a toutefois rejeté cet argument, de même que l'excuse de provocation, vu la disproportion de la riposte et l'absence de justification puisque la victime n'a rien commis de répréhensible le jour des faits. L'intention homicide est en revanche établie vu le nombre de coups, les armes utilisées et la longueur de la scène. Elle l'est également pour les deux complices de Mustapha T. qui ont empêché la victime de se défendre.

Vu la longueur injustifiée de la procédure, le tribunal a revu les sanctions à la baisse et condamné les trois prévenus à 3 ans avec sursis.