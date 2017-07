La mésaventure d'un Marchiennois a été agressé par un homme « envoyé par Satan ».

Un habitant de Marchienne-au-Pont a vécu une incroyable mésaventure, jeudi dernier. Alors qu'il rentrait tranquillement chez lui, Didier s'est senti suivi. Il a effectivement constaté qu'un homme marchait sur ses pas, sans mot dire. Quelque peu inquiet, le Marchiennois a pu regagner son habitation mais, lorsqu'il est ressorti avec sa mallette pour se rendre au travail, l'inconnu l'attendait toujours et a repris aussitôt sa filature. Cette fois, Didier a pressé le pas mais son ombre silencieuse lui collait de plus en plus aux basques. Angoissé, il s'est donc réfugié dans une boulangerie, suivi de près par l'individu louche. Ce dernier s'est alors emparé d'un petit maillet sur le comptoir et l'a brandi en direction de Didier en clamant : « Il y a de la magie noire dans ta mallette. Tu m'as jeté un sort ! »

Comprenant qu'il avait affaire à un fou, Didier a sauté derrière le comptoir pour se protéger. L'auteur a alors tenté de s'emparer de ladite valisette mais son propriétaire l'en a empêché. Les deux hommes se sont disputés l'objet et l'hurluberlu a fini par s'enfuir, pour être rapidement intercepté par la police locale de Charleroi. Aux verbalisants, l'intéressé a déclaré que « Satan lui avait ordonné d'agir de la sorte ». En séjour illégal sur le territoire, l'homme a été présenté au juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt pour tentative de vol avec violence. Inutile de préciser qu'il a été transféré immédiatement à l'annexe psychiatrique de la prison de Jamioulx. Ce mercredi, son avocat Me Thomas Cloet l'a défendu devant la chambre du conseil de Charleroi. Mais à ce stade, et vu l'état mental de l'inculpé, il y avait peu de chance d'obtenir une libération.