Ceux-ci ont effectivement aperçu le serpent s’activer dans l’herbe et ont appelé les secours. Les pompiers de Fleurus sont descendus sur place et ont rapidement capturé l’animal inoffensif en l’enroulant autour d’un bâton pour le placer ensuite dans un sac.Le reptile a été conduit à la SPA qui dispose d’un local réservé aux NAC (nouveaux animaux de compagnie). Le python aura probablement été abandonné dans la nature par son propriétaire, sans doute surpris par sa croissance et ses conditions de maintenance draconiennes.