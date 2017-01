Jean-Pierre Lorge, un habitant de Gilly âgé de 53 ans, a été sauvagement agressé durant la nuit du réveillon, vers 4 heures du matin. Pour l’heure, les circonstances de cette tentative de meurtre sanglante sont encore floues et ne pourront sans doute être éclaircies qu’à une seule condition : que la victime survive à ses blessures et puisse témoigner.

Ce que l’on sait actuellement, c’est que Jean-Pierre Lorge est arrivé en taxi à proximité du café Le Silver Prestige, installé sur la chaussée de Châtelet à Lodelinsart. Quelques minutes plus tard, il s’est écroulé sur le trottoir, devant les clients de l’établissement. Ces derniers ont constaté que la victime était couverte de sang et ont appelé immédiatement les secours.

Lardé d’une dizaine de coups de couteau dans le dos, Jean-Pierre Lorge a été transporté en milieu hospitalier où, aux dernières nouvelles, il se trouve toujours entre la vie et la mort. La police locale de Charleroi est descendue sur les lieux et a établi un périmètre de sécurité. Le parquet a aussitôt mis l’affaire à l’instruction pour tentative de meurtre et s’est rendu sur place, en compagnie de la juge Martine Michel.

Les enquêteurs cherchent actuellement à connaître les faits et gestes de Jean-Pierre Lorge entre le moment où il est descendu du taxi et celui où il s’est effondré devant le Silver Prestige. Les investigations sont en cours.