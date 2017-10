C’est sous cette appellation qu’à la fin 2012, cet habitant de Merbes-le-Château a "approché" deux jeunes filles sur le blog Skyrock en leur proposant sans ambages de leur montrer son sexe. Ce comportement a bien vite attiré l’attention des autorités françaises qui ont dénoncé les faits à la police belge.

Une petite enquête de la Computer Crime Unit a permis d’identifier l’auteur et de perquisitionner son domicile.

Au début, Joël, qui venait de se séparer de sa femme, a nié les faits. Mais confronté à ses propos graveleux, il a reconnu à demi-mot ses conversations.

Poursuivi pour attentat à la pudeur sur mineures, incitation à la débauche et détention d’images pédopornographiques, le prévenu a de nouveau clamé son innocence, reconnaissant uniquement "avoir tenu des propos vulgaires".

Des proies de 12 et 14 ans

Pour la substitute Broucke, le cas de Joël ne laisse pourtant planer aucun doute. Les deux jeunes filles ont repoussé ses avances en donnant leur âge, 12 ans pour l’une, 14 pour l’autre. Et l’analyse de ses PC a démontré qu’il détenait quelques photos impliquant des mineurs, que ses mots-clés de recherche tournaient autour des "lolitas", qu’il disposait d’un logiciel d’effacement et, enfin, qu’il a rejoint un groupe Facebook mettant en scène des adolescentes dans des tenues légères.

"L’expertise psychiatrique est également éloquente : on parle d’un homme dans le déni, voyeur, qui dit être provoqué par les victimes. Le centre évoque un risque de récidive latent", a déclaré le parquet qui, vu les errements liégeois autour du meurtre de la jeune Louise, préfère ne prendre aucun risque.

C’est donc une peine de prison qui a été requise. Pour Me Decock, les sollicitations de Joël n’ont jamais été suivies d’effet. "Les interlocutrices, qui n’ont jamais été identifiées et dont on ne peut dire formellement qu’elles étaient mineures, pouvaient se soustraire à tout moment. Quant aux images, elles se trouvaient sur des PC accessibles à toute la famille", a plaidé l’avocat qui sollicite l’acquittement. Jugement le 14 novembre