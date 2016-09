Josette a-t-elle laissé mourir son mari ?

Charleroi-Centre

Entre Josette et André, les disputes étaient quasi quotidiennes. L’alcoolisme de la première et les tendances suicidaires du second empoisonnaient leur vie de couple au plus haut point. André l’avait annoncé à sa femme comme aux forces de l’ordre : il finirait bien par mettre fin à ses jours.

Et le matin du 21 octobre 2012, vers 8 heures, un coup de feu a claqué sur la terrasse de cette maison isolée d’Ham-sur-Heure. André venait de se tirer une balle avec le fusil dont il se servait pour chasser les rats. "Je suis allée voir ce qu’il se passait et j’ai vu André avec le visage en sang", raconte Josette, confuse. "J’ai couru vers mon GSM mais quand je suis revenue sur la terrasse, il était parti. Je me suis dit qu’il était vivant et donc, je n’ai pas appelé les secours".

Poursuivie pour non-assistance à personne en danger devant le tribunal correctionnel de Charleroi, Josette s’embrouille dans ses explications, comme le relève Me Brocca, conseil de la fille d’André qui s’est portée partie civile contre sa maman. "Elle dit l’avoir cherché dans le bois durant des heures. Or, pour y accéder, il faut traverser le ruisseau dans lequel la victime a agonisé durant plus de six heures avant de mourir. A aucun instant, elle n’a appelé les secours. Ce n’est que vers 17 heures, quand sa fille l’a contactée pour prendre des nouvelles, qu’elle lui a dit que son mari était mort et que le 100 a enfin été prévenu".

Plusieurs éléments accablent la prévenue, comme son taux d’alcool dans le sang qui dépassait les 3 grammes au lever du jour, la prise de médicaments, le fait qu’elle s’est changée et qu’elle a nettoyé sa maison (traces de sang comprises) et cette borne téléphonique activée du côté de Gosselies, alors qu’elle affirme ne pas avoir quitté sa maison. Pour la substitute Pied, une expertise psychiatrique pourrait éclairer le tribunal sur l’état de santé mentale de la prévenue. "Cependant, la consommation d’alcool et de médicaments ne peut justifier une perte de libre arbitre, comme l’invoque la défense", a précisé le parquet qui requiert une peine de prison avec sursis.

Me Gobert, conseil de Josette, a pour sa part plaidé l’acquittement. "Oui, elle était dans un état d’ivresse épouvantable. Et rien ne dit que son mari s’est retrouvé immédiatement dans le ruisseau et qu’elle l’a laissé mourir. Sur base des éléments du dossier, il faut croire qu’elle n’était pas capable du contrôle de ses actes au moment des faits", a conclu l’avocat. Jugement de cette terrible affaire familiale le 29 septembre.