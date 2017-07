Deux individus juchés sur leurs motos ont traversé la brocante d'Anderlues, vendredi après-midi.

L'un d'eux, qui avait consommé de l'alcool, a percuté et blessé un enfant de 5 ans avant de chuter. L'affaire a été mise à l'instruction pour coups et blessures involontaires. Selon le parquet de Charleroi, l'un des motards a violemment percuté l'enfant qui a dû être transporté à l'hôpital. Le motard a également chuté et a pu être appréhendé, contrairement à son acolyte qui a pris la fuite. En état d'ébriété et souffrant lui aussi de blessures, l'individu a également été hospitalisé.

Le parquet de Charleroi a mis l'affaire à l'instruction du chef de coups et blessures involontaires. L'auteur devait encore être interrogé.