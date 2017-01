Géraldine P., une mère de famille de Jumet, est poursuivie pour tortures sur son propre fils de 2 ans et pourtant, à l’heure de comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi, elle semble ressentir autant d’émotions qu’un poisson rouge devant une canette de bière.

Et pourtant, les faits sont gravissimes. En 2014, le petit Enzo a été admis à l’hôpital avec de profondes brûlures au deuxième degré au dos et à la cuisse. Celles-ci couvraient 20 % du corps et n’étaient pas tout à fait récentes puisqu’elles dataient visiblement d’une dizaine de jours.

Interrogée, la mère de l’enfant a déclaré devant le juge d’instruction que ces sévices avaient sans doute été causés par ses autres enfants qui auraient "plaqué le petit Enzo sur un radiateur brûlant".

Mais ce mercredi, à l’audience du tribunal correctionnel de Charleroi, Géraldine P. a livré une tout autre version, affirmant que son ex-compagnon Samuel était l’auteur de ces brûlures. "Il s’est vanté auprès de mon frère d’avoir brûlé mon fils avec un fer à lisser", a-t-elle bredouillé en s’emberlificotant dans la chronologie des faits.

Alors qu’elle avait déclaré à l’époque être présente ce matin-là, la prévenue affirme aujourd’hui qu’elle est allée conduire ses enfants à l’école avant de se rendre à la mutuelle.

Ce ne serait qu’en rentrant, dans des circonstances assez floues, qu’elle aurait constaté les brûlures.

Le tribunal est évidemment tombé des nues en entendant ces nouvelles explications. "J’avais peur que mon compagnon me frappe. À cause de cette histoire, il m’a enfermée dans une chambre avec mes enfants pendant toute une nuit. J’ai encore peur de lui à l’heure actuelle", a bafouillé Géraldine P., faisant sortir le juge de ses gonds. "Et si ce que vous dites est vrai, c’est pour éviter une beigne que vous avez cautionné ces horribles brûlures, sans en dénoncer le coupable ? C’est ça être une mère ?", a tonné le président tout en mettant les photos du bambin brûlé sous le nez de la prévenue.

Vu les circonstances, le tribunal a dû interrompre l’instruction d’audience, non sans demander à la prévenue de se défendre également de non-assistance à personne en danger.

D’ici la prochaine audience, le parquet devra faire réentendre la mère, ainsi que l’ex-compagnon. Fer à friser, radiateur ou eau bouillante : qu’importe pour le petit Enzo qui a souffert le martyre durant plusieurs jours.