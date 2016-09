La Corse au départ de Charleroi

Charleroi-Centre

Véritable moteur économique de la région, l’aéroport de Charleroi (BSCA) prouve une nouvelle fois son attractivité en accueillant une nouvelle compagnie aérienne dans son giron.

Dès le 26 mars prochain, la compagnie Corse, Air Corsica, débutera ses opérations. Deux villes de l’île de beauté seront desservies depuis Charleroi, à savoir Bastia et Ajaccio. Pour la première année d’activité, les vols seront opérés de mars à novembre 2017, avec des fréquences variables et des liaisons plus régulières pour la saison estivale. Dès 2019, la liaison sera annualisée, avec une capacité annoncée de 58.000 passagers en 2017, 75.000 en 2018 et 90.000 passagers dès 2019. "En sa qualité de premier transporteur aérien de et vers la Corse, Air Corsica ne devait pas manquer le rendez-vous belge", explique Philippe Dandrieux, le président du directoire. "Ce partenariat avec nos amis de BSCA nous permet de proposer un produit de qualité à prix très compétitif, qui devrait intensifier les échanges, déjà dynamiques, vers la Corse."

Fondée en 1989, la compagnie est le premier opérateur en Corse. Près de 21 000 vols sont opérés annuellement vers seize destinations en Belgique et en France. Plus de 1.734.000 passagers ont été transportés au cours de l’année 2016.

La flotte d’Air Corsica est composée de onze appareils; six ATR 72-500, d’une capacité de 70 sièges et cinq Airbus A320 pouvant accueillir 180 passagers. Les routes Charleroi-Ajaccio et Charleroi-Bastia seront opérées par ces derniers. "Nous sommes ravis de compter Air Corsica parmi nos compagnies aériennes partenaires", précise, Jean-Jacques Cloquet, L’administrateur délégué de BSCA. "Avec son offre vers Ajaccio et Bastia, nos passagers pourront désormais aisément s’envoler vers la Corse et y découvrir des paysages à en couper le souffle."