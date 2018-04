S’il existait une échelle de la bêtise, on pourrait affirmer que Kéwin (avec w comme dans whisky), Donovan et Gary ont pris l’ascenseur.

Là où la famille Hazard a choisi le football, ces jeunes carolos se sont aussi trouvés une activité commune, à savoir la rapine. Leur technique, déjà éprouvée par d’autres, est fichtrement simple : ils entrent dans un magasin à trois, chapardent des marchandises et passent les caisses sans payer, parfois en bousculant l’agent de sécurité. Et quand l’un d’eux se fait pincer, il avoue tout et couvre les deux autres pour qu’ils ne soient pas inquiétés. Ou presque…

Car les trois frangins ont abouti devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Seul Donovan s’est présenté…par la force des choses puisqu’il était détenu et donc, plus facilement joignable. A l’audience, il a nié avoir usé de la violence pour préserver la tablette de chocolat qu’il venait de dérober dans une grande surface. En revanche, il a reconnu avoir chipé des cigarettes au Colruyt, mais a tenté d’innocenter le frère qui l’accompagnait. « Donovan possède un casier judiciaire à rallonge », a grondé la magistrate. « Les premières mentions datent de 2006. Et il n’a plus arrêté depuis lors : vol avec violence, recel, détention d’armes, stups, stups et stups. En 2016, il a été libéré sous conditions. Et il en a profité pour commettre les faits qu’on lui reproche aujourd’hui ! Ces trois frères ne s’épanouissent qu’en transgressant la loi. Lorsqu’il se querellent avec leur mère, ils se vengent en lui volant une TV. Et lors des funérailles de leur papa, l’un d’eux en a profité pour dérober l’ordinateur des pompes funèbres ! ». Au terme de son réquisitoire, le parquet avait donc requis 18 mois de prison pour les Daltons carolos.

Me Boris Druart, qui avait la lourde tâche d’assister Donovan, avait sollicité une peine de travail en rappelant la situation précaire de son client. Si l’avocat a obtenu un acquittement partiel pour l’une des préventions, il n’a pu empêcher la sanction ferme du tribunal : pour Donovan et Gary, ce sera un an de prison. Kéwin, lui, est condamné à 18 mois.