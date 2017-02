Le tribunal correctionnel de Charleroi a entamé l'instruction d'audience, ce mercredi, dans le dossier de faux et d'escroqueries dans les centres récréatifs aérés carolorégiens.

Interrogée, la directrice des plaines a déclaré à plusieurs reprises que l'ex-échevine Latifa Gahouchi (PS), aujourd'hui députée et sénatrice, était au courant des faits. Le parquet général vient de s'engager à demander la levée d'immunité parlementaire. Brigitte Dorckens, la directrice des plaines poursuivie notamment pour faux et escroqueries, a reconnu que des enfants étaient faussement inscrits dans les centres récréatifs aérés afin d'obtenir des subsides supplémentaires de l'ONE. Il était question également de sommes réclamées aux parents pour des places de cinéma ou pour un séjour à Marcinelle-en-Montagne (125 euros) alors que les frais étaient entièrement payés par la ville de Charleroi.

Des faux bons de commande étaient enfin établis pour acheter de l'alcool et des victuailles sous le couvert d'autres frais. Ces denrées servaient à agrémenter la fête du personnel.

A plusieurs reprises, la directrice des plaines a expliqué que l'échevine Latifa Gahouchi était au courant des faits. Celle-ci avait été reprise dans le réquisitoire du ministère public mais le parquet général n'avait jamais demandé la levée d'immunité parlementaire.

Vu les circonstances, certains prévenus ont souligné l'injustice de poursuivre les "sous-fifres" et non la ligne hiérarchique. La magistrate en charge du dossier a donc sollicité une suspension d'audience pour alerter le parquet général qui s'est finalement engagé à demander "toutes affaires cessantes" la levée d'immunité de la députée et sénatrice. Par conséquent, le procès a été remis sine die.