Le premier Burger King de Wallonie, installé dans le centre commercial Rive Gauche à Charleroi, a été inauguré lundi midi, avant son ouverture officielle prévue mardi à 10h00. La chaîne, tout comme Quick, est gérée en Belgique par Burger Brands Belgium.

D'une superficie de 750 m², le restaurant compte huit bornes de commande digitales et 263 places assises, réparties sur deux étages. Au total, 55 collaborateurs et une dizaine d'étudiants, essentiellement de la région, y sont employés.

Burger King, qui vise une clientèle plus jeune que celle de Quick, se développera d'une certaine façon "à la belge", en travaillant au maximum avec des entreprises du pays et en favorisant le circuit court, assure Kevin Derycke, CEO de Burger Brand Belgium.

La marque a l'intention d'ouvrir sept restaurants en Belgique et au Luxembourg d'ici fin 2017 et "40 à 50 dans les cinq à six années à venir". Le prochain restaurant est attendu à Namur fin août et Bruxelles en comptera au minimum un d'ici la fin de l'année, selon le CEO. Ce dernier compte créer entre 300 et 350 emplois d'ici la fin de l'année, et entre 350 et 700 emplois par an à terme. Aujourd'hui, les enseignes Quick (91) et Burger King (2) en Belgique emploient plus de 3.250 personnes.

Kevin Derycke qualifie par ailleurs de succès l'ouverture du premier Burger King du Royaume, le 28 juin dernier à Anvers. "En quelques jours, plus de 10.000 Whopper (produit phare de la marque, NDLR) ont été vendus. A titre de comparaison, Quick vend en général 10 millions de Giant en un an, pour l'ensemble de ses 90 restaurants en Belgique."

Le mystère avait longtemps plané autour de l'arrivée de la marque au Whopper en Belgique. Le groupe Bertrand, qui avait racheté Quick en 2015, avait revendu un an plus tard les restaurants de Belgique et du Luxembourg, pour se concentrer sur le marché français. Le groupe QSR Belgium avait ainsi racheté en septembre 2016 les restaurants Quick des deux pays ainsi que la master franchise de Burger King pour la Belgique et le Luxembourg. Quick Restaurant est devenu par la même occasion Burger Brands Belgium.