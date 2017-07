Un accident est survenu entre deux camionnettes, mercredi après-midi, à Leernes (Fontaine-l'Évêque).

Une jeune femme et un couple de sexagénaires ont été légèrement blessés et transportés en milieu hospitalier. Les deux véhicules se sont percutés pour une raison encore indéterminée au carrefour entre les rues du Cimetière et Léon Fayt, vers 17h00, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. L'une des deux camionnettes a heurté l'autre au flanc droit.

Avertis des faits, les secours ont dépêché trois ambulances et un SMUR sur les lieux. Les pompiers ont également envoyé une équipe de désincarcération mais les victimes ont pu s'extirper des deux habitacles par leurs propres moyens. Dans le premier utilitaire se trouvaient une automobiliste et ses deux jeunes filles. L'une d'elles a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital Vésale de Montigny-le-Tilleul. Les occupants de l'autre véhicule, un couple de sexagénaires, ont quant à eux été dirigés vers le CHU Marie Curie de Lodelinsart. La passagère semblait plus sérieusement touchée.