C'est maintenant une certitude : les administrateurs de l'intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) qui ont perçu des rémunérations indues pour leur double participation à des réunions de conseil et de comité de secteur vont devoir les rembourser intégralement.

Et pas seulement en principal. Selon une note d'analyse juridique commandée dans le cadre d'un marché public de services, ils sont aussi tenu de payer des intérêts de retard, à partir du moment où ils ont été informés du caractère illicite des rémunérations et jetons.

Peuvent-ils se prévaloir du statut de victimes et se retourner contre leur institution, ou la tutelle? Non, indique le bureau d'avocats Thales : même si les contrôle ont dysfonctionné, "nul n'est censé ignorer la loi". À ce titre, et vu le mandat de gestion qui leur était confié, ils devaient connaître les conditions et modalités de l'octroi de leurs rémunérations.

La note ne se prononce pas sur l'existence d'une faute, mais met clairement en cause la responsabilité de l'administrateur général Laurent Leveque, "informé de la situation depuis au moins le mois d'octobre 2015 par courrier électronique. La dénonciation de ces irrégularités n'a donné lieu à aucune suite" (sic). Et ses prédécesseurs? Là par contre pas de réponse, et pas la moindre ligne alors que la pratique existait depuis sept ans au moins avant son arrivée.

Parmi les bénéficiaires des jetons et rémunérations indus, certains ont déjà entièrement régularisé, d'autres ont demandé des plans d'apurement. Un état des lieux trimestriel a été demandé par le ministre des pouvoirs locaux pour s'assurer du remboursement intégral.







Ecolo demande la mise sous tutelle régionale de l'intercommunale

L'Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) doit être placée par le gouvernement wallon sous tutelle régionale dès ce vendredi, ses dirigeants n'étant "plus en capacité de mettre l'institution sur le droit chemin", a réclamé en matinée le député Jean-Marc Nollet, au nom d'Ecolo Charleroi. "Il faut une mise sous tutelle immédiate et complète, c'est-à-dire non seulement de l'Espace Santé, mais aussi de l'ensemble des annexes" de l'intercommunale, a affirmé M. Nollet à l'agence Belga.

Cette semaine, un audit demandé par le gouvernement wallon a confirmé l'existence de "dysfonctionnements" portant sur les marchés publics, mais aussi sur la convention liant l'intercommunale à la société (SPRL) du directeur général des hôpitaux, le bourgmestre PS de Merbes-le-Château, Philippe Lejeune, actuellement suspendu de ses fonctions dans l'intercommunale.

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), a mis en demeure le conseil d'administration de l'intercommunale d'appliquer les recommandations du rapport pour début septembre. Les conclusions de ces enquêtes et audits sont en outre transmises au parquet.

Mais ce jeudi, la RTBF a révélé qu'un dossier avait été ouvert la veille par l'auditorat du travail de Charleroi à propos d'une fraude à l'ONSS (sécurité sociale) de l'ISPPC, qui concernerait environ 85 emplois. Le président de l'ISPPC, le député wallon Nicolas Tzanetatos (MR), a lui-même porté plainte auprès de l'auditorat et réclame la dissolution de l'association visée ("Chapitre 12").

Pour Jean-Marc Nollet, cette accumulation de "scandales" démontre que "les dirigeants ne sont plus en capacité de mettre l'institution sur le droit chemin". Il pointe non seulement du doigt le directeur général, mais aussi le président du CA Nicolas Tzanetatos. Ce dernier "semble découvrir chacun des scandales au jour le jour, alors qu'il est président depuis 2013. Quel est l'état de ses connaissances? ", s'interroge Jean-Marc Nollet. L'ancien ministre wallon réclame du gouvernement régional "une mesure d'ordre dès aujourd'hui".