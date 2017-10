Tant à la place des Gaulx qu’aux rues Vandervelde, de Roux ou encore du Gros Terril, les riverains se plaignent d’une invasion de mouches aussi impressionnante que dérangeante. Sur les réseaux sociaux, les citoyens ont pris la mouche.

"Je n’ose plus laisser la porte ouverte", se lamente Sophie. "C’est incompréhensible."

Une véritable invasion

Elle n’est pas la seule dans le cas. Quelques rues plus loin, le problème est le même. "À la rue de Forchies, c’est infernal, voire carrément invivable", enchaîne Damien. "À peine laisse-t-on une mie, elles se mettent à quatre dessus. La maison est impossible à évacuer. Même en fermant portes et fenêtres, les mouches parviennent à entrer."

Sur le net, des riverains y vont de leur supposition : "Elles sont bien embêtantes. J’imagine qu’elles entrent car il commence à faire de plus en plus frais et qu’elles se réfugient dans la maison là où la température est plus agréable. C’était déjà le cas l’année dernière."

Ca n'a rien de surprenant

Si la scène peut paraître étonnante, elle n’a rien de surprenant.



Les fauteurs de troubles ont un nom : elles s’appellent les mouches d’automne et de grenier. Comme leur nom l’indique, elles s’invitent durant l’automne, ainsi que dans les greniers, à l’abri de la pluie et du froid.

Mais ce ne sont pas les seuls responsables, comme le remarque une citoyenne de Forchies-la-Marche. "En cette période, notre commune agricole s’anime : fermiers et tracteurs travaillent durement. Les habitations proches des champs en subissent les conséquences directes. En plus du bruit, les insectes sont omniprésents."