Géraldine et Grégory se sont connus en mars 2016 et rapidement, ce couple de Souvret est devenu "toxique" . Non contents de consommer de l’alcool et de la coke sous les yeux de leurs enfants, issus de plusieurs lits, ces ersatz de parents leur ont fait subir les pires sévices.

C’est le petit Lorenzo, âgé de 4 ans, qui a enduré les faits les plus graves, qualifiés de traitements inhumains par le parquet. Soumis à des douches glacées avec coups de pommeau en prime, traité de "fils de merde", brûlé dans le dos ou piqué avec une fourchette parce qu’il ne mangeait pas assez vite : Lorenzo a vécu un véritable calvaire. "C’est du terrorisme mental. Il prenait parfois des coups de sa mère parce que son visage lui rappelait trop celui de son père. Il ne savait plus comment se comporter pour éviter les punitions", a grondé la substitute Dutrifoy, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Géraldine a minimisé les faits, en faisant pis que mieux : "Les douches n’étaient pas si froides. Je faisais ça pour le faire pleurer."

Dès septembre 2016, l’institutrice de Lorenzo s’est inquiétée d’observer tantôt des hématomes, tantôt une oreille bleue, puis des cicatrices de piqûres sur les bras. "Les coups de fourchettes, c’est papa", a expliqué le petit en désignant en fait son beau-père Grégory.

Le dévoilement de l’affaire a permis d’apprendre que Lorenzo n’était pas la seule victime du couple infernal. Pascal, l’aîné, a lui aussi reçu des coups, probablement dès l’âge de 5 ans. "Il était intenable. Il fallait bien le maîtriser", s’est défendue la mère. Et le petit Giovanni, fils biologique de Grégory, s’est également plaint de mauvais traitements. "Sur mon gamin, jamais !", a toutefois riposté le gringalet ravagé par la toxicomanie.

Pour le parquet, les faits sont insoutenables et la froideur des prévenus ne mérite aucune mesure de faveur. "Leurs enfants n’en ont d’ailleurs jamais bénéficié. Je requiers cinq ans fermes", a conclu la substitute.

Me Cloet, conseil de la mère, attribue cette descente aux enfers à la rencontre avec Grégory et à la toxicomanie effrénée qui en a découlé. L’avocat a plaidé le sursis probatoire à l’instar de Me Lepied, pour Grégory.

Une des petites a préféré s’enfuir

Aucun des deux prévenus n’a respecté les conditions qui leur étaient imposées lors de leur première libération. Lors de sa cure de désintoxication, Géraldine n’a pas hésité à commander de la drogue jusque dans sa chambre d’hôpital. Ce qui lui a valu un retour en prison. Même tarif pour Grégory qui est soupçonné d’avoir frappé sur son fils Giovanni, après les faits sur Lorenzo qui lui avaient valu des mesures alternatives. Pas étonnant, dès lors, que les experts préconisent que ces deux-là ne puissent plus jamais exercer le rôle de parents. Lorenzo, d’ailleurs, préfère se trouver à l’hôpital que de revoir ses parents alors que Giovanni s’épanouit enfin dans sa famille d’accueil. L’une des filles, elle, a préféré quitter ce foyer violent à l’âge de 12 ans…