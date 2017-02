Cinq prévenus comparaissaient ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour des faux et des escroqueries au préjudice de la Ville de Charleroi, de l’Office national de l’enfance (ONE) et, si l’on en croit le parquet, de nombreux enfants défavorisés.

Même si Brigitte Dorckens, la directrice des plaines de jeux, bénéficiait d’un statut plus élevé, les prévenus sont ce que l’on appelle des "sous-fifres". Car la grande absente du procès, pourtant notifiée au réquisitoire du parquet, reste l’ex-échevine des Centres récréatifs aérés, Latifa Gahouchi, protégée par son immunité de députée wallonne et de sénatrice.

En 2010, un vol a été commis chez Brigitte Dorckens et les enquêteurs ont constaté que l’argent provenait d’une caisse noire financée grâce à des surcoûts réclamés aux enfants des plaines de jeux.

Deux exemples : une sortie au cinéma devenait payante alors que la Ville en assurait le coût. Sans oublier les 125 euros demandés aux 77 gamins qui ont participé au voyage à Marcinelle-en-Montagne. Soit 9.625 euros qui ont fini dans cette fameuse caisse.

À quoi servait-elle ? Selon le parquet, à financer les petites sauteries du personnel. Des faux bons de commande étaient d’ailleurs rédigés pour faire passer de l’alcool et des victuailles dans les achats, en faisant passer cela pour de la vaisselle, par exemple…

Et puis, il y avait cette fraude aux inscriptions. Des enfants qui participaient à des stages payants étaient comptabilisés dans le listing des plaines de jeux. Cela permettait de gonfler les chiffres et d’obtenir des subsides supplémentaires auprès de l’ONE. "Vous vous rendez compte que l’ONE fonctionne à budget fermé et que l’argent indûment perçu l’a été fait au détriment d’enfants réellement défavorisés", s’est énervé le président.

À cela, la prévenue a répondu que l’échevine Gahouchi était au courant et qu’elle avait reçu l’ordre de son chef de cabinet. Idem pour les 125 euros de Marcinelle-en-Montagne et pour le reste…

À propos des bons de commande falsifiés, Brigitte Dorckens y est allée du sempiternel : "Ça se faisait avant mon arrivée. Tous les services de la Ville pratiquaient de la sorte". Les avocats des cinq prévenus, qui comptent invoquer le lien hiérarchique, trouvent évidemment injuste l’absence de Latifa Gahouchi.

Me Schonnartz a d’ailleurs menacé d’écrire au Conseil supérieur de la justice. Une interruption d’audience plus tard et le parquet fédéral, contacté par la magistrate carolo, annonçait son intention de lever l’immunité de la députée wallonne. L’affaire est donc remise sine die.

Une demande qui arrive bien tard

"On pourrait imaginer que ce soient les petits qu’on spotche sans que leur hiérarchie, qui pourrait leur avoir donné des ordres, ne soit poursuivie". Sans préjuger, le président de la 6e chambre correctionnelle de Charleroi s’est interrogé sur les issues possibles du procès des plaines de jeux. Et l’absence à l’audience de l’une des principales intéressées rendait sa réflexion pour le moins schizophrénique.

On sait en effet que le chef de cabinet de Latifa Gahouchi a obtenu la suspension du prononcé en chambre du conseil. En clair, le bras droit de l’ex-échevine a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Cette situation vient à l’appui des arguments invoqués par les cinq autres prévenus qui affirment avoir obéi aux ordre de leur hiérarchie.

Imaginons que le tribunal reconnaisse cet état de fait sans avoir pu juger l’ex-échevine, protégée par son immunité parlementaire. Et que, finalement, celle-ci soit levée. Latifa Gahouchi pourrait alors invoquer une violation des droits de la défense avant même son éventuel procès puisqu’elle aurait été considérée comme coupable dans un précédent jugement. Kafkaïen, non ?

Le parquet général de Mons précise qu’il a toujours eu l’intention de lever l’immunité parlementaire de la députée mais que cette procédure chronophage pouvait engendrer un dépassement du délai raisonnable pour les cinq autres prévenus. Il avait donc sollicité la disjonction du dossier devant la chambre du conseil, sans l’obtenir.

Depuis neuf mois, on sait que l’affaire sera traitée par le tribunal correctionnel. Mais jusqu’ici, le parquet général n’a pas enclenché la procédure. Faute de temps, de degré d’urgence ou d’intérêt pour le dossier ? Hier, en tout cas, il n’a fallu que deux heures de débats et quelques coups de téléphone pour que le procureur général décide, "toutes affaires cessantes", de demander cette levée.