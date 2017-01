Un accident spectaculaire est survenu, jeudi soir, sur la route d'Anderlues à Lobbes. Le conducteur d'une Citroën C5 était semble-t-il en train de dépasser un autre véhicule lorsqu'il a subitement perdu le contrôle de sa voiture, peut-être à cause du verglas. Celle-ci est alors partie en embardée et a terminé sa course dans la vitrine de « La Boutique de Virginie », un magasin de décoration et de cadeaux.

La Citroën a fait exploser la vitre et a encore parcouru quelques mètres dans l'établissement en défonçant les étals. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place. Par miracle, le conducteur n'a pas été blessé. Il devait être auditionnée par la police locale de la zone Lermes qui procèdera sans doute à une ponction sanguine. Pour la commerçante, par contre, c'est la désolation. En période de soldes, sa jolie boutique a été complètement dévastée.